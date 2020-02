A diario estudiantes sufren secuestros y asaltos alrededor de Ciudad Universitaria

Por Itzeli Zamora

Intento de secuestro y asaltos sufren estudiantes en inmediaciones de Ciudad Universitaria de la BUAP ante la falta de seguridad, a pesar que han presentado denuncias señalan que estos hechos son una constante y las autoridades no hacen caso.

Una universitaria comentó a Oro Noticias que fue víctima de un intento de secuestro cuándo salía de su casa para dirigirse a su facultad a las 11 de la mañana. Relató que una camioneta frenó frente a ella y bajaron al menos 7 sujetos que intentaron abordarla pero si intuición le ayudó a reaccionar y regresar corriendo asustada a su casa. A partir de ese momento, dijo vive con temor de andar sola o salir a realizar sus actividades.

“Estaba empezando el año de universidad y a la vuelta de mi casa, a cuatro días de ingresar a la BUAP, llegó una camioneta frente de mí y lo que hice fue correr a mi casa. De ahí se queda la psicosis, gracias a Dios no me pasó nada sino sería un número más”, comentó.

Otro estudiante relató que hace tres años cuando cursaba la preparatoria de la BUAP, Enrique Cabrera, sufrió un asalto a mano armada cuando salía de clases a las 19:00 horas en inmediaciones de VI, lo que provocó que sintiera impotencia y coraje al permitir que le robaran sus pertenencias pero salvar su vida.

“Estaba saliendo de la prepa Cabrera, al caminar entre uno de los callejones me llegan por la espalda dos sujetos… uno me apuntó con una pistola en el estómago, ya con un arma no puedes hacer nada y le di mis cosas”, dijo.

Además, estudiantes señalan que cerca de la Facultad de Contaduría es constante que se registran asaltos, tal fue el caso de cuatro alumnos que no acudieron a las clases pues les robaron su material de trabajo durante un asalto.

