A los 89 años murió el legendario comediante Manuel “El Loco” Valdés

Por Redacción

El actor y comediante murió a los 89 años, luego de varios años luchando por ganarle la batalla al cáncer. En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano, estrella de programas como “Ensalada de Locos”, había sido diagnosticado con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.

La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos.

Nacido en enero de 1931, fue un actor mexicano perteneciente a la ‘Época de Oro’ del cine mexicano, parte de la dinastía de hermanos Germán Valdés (Tin Tan), Ramón Valdés (Don Ramón en El Chavo del Ocho) y Antonio Valdés Castillo.

