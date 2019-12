A partir de 2020, Holanda se llamará oficialmente Países Bajos

A partir de enero de 2020, el Estado situado al norte de Bélgica y al oeste de Alemania no podrá llamarse de forma genérica Holanda, nombre, en realidad, de una de sus regiones. Empresas, embajadas, ministerios y universidades solo podrán referirse a la tierra de los tulipanes como Países Bajos.

La cirugía estética le sale al Gobierno de La Haya por 200 mil euros, pero el motivo vale la pena, dice el Ejecutivo, porque se trata de hacerle un “lifting” al país para “que la capacidad de ingresos en el extranjero sea lo más inteligente y atractiva posible”.

Hay toda una estrategia detrás, pero visiblemente, el cambio será modificar el actual logotipo internacional para combinar dos símbolos, “NL” (la abreviatura de Países Bajos en inglés) y un tulipán naranja estilizado, seguidos del término “Netherlands”, nombre del reino en inglés.

Lo que utiliza ahora la Junta de Turismo y Convenciones de los Países Bajos (NBTC) es el símbolo de un tulipán, junto a la palabra “Holland” (Holanda, en inglés), que no es el nombre oficial del país entero sino de dos de las 12 provincias que tiene Países Bajos: Holanda del Norte, que incluye Ámsterdam y Haarlem, y Holanda del Sur, donde están La Haya, Róterdam y Leiden, entre otros.

The #Netherlands wants to be your co-creating partner for achieving global goals. You can now recognize a Dutch product, idea or service by our new #logo! 🇳🇱 #NLBranding https://t.co/QtwN3Ny780 pic.twitter.com/RjSgZOtl96