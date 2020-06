A pesar de cierre, restauranteros reportan aumento en recibo de luz

Por Roberto Castillo

Los restauranteros reclaman un aumento en el cobro de energía eléctrica, pues a pesar de que sus equipos están apagados, CFE les aseguró que no les cobraron más, sino que aumentaron el uso de energía durante el pico de contagios del Covid-19.

Sergio, empresario del sector, señaló el cobro como un robo, ya que deben pagar los otros servicios y no han obtenido ningún apoyo del gobierno.

El radio escucha de Oro Noticias solicitó que se autorice la reapertura para poder “sentir alivio” ante la recesión económica causada por el coronavirus, pues asegura que al no haber flujo de personas, no llenarán los establecimiento y no representará riesgo alguno.

En respuesta, la secretaría de economía del estado, Olivia Salomón, indicó que lugares con venta de alimentos y bebidas, mercados, se reactivan con aforos reducidos. Por otro lado, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Olga Méndez Juárez, precisó que abrirán 780 restaurantes en el Centro Histórico de Puebla capital, al 30% de su capacidad y con el 30% de su plantilla laboral.

Te recomendamos