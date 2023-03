Aborto en Puebla: análisis no debe recaer en figuras masculinas

Que la decisión sobre discutir la despenalización del aborto no recaiga en figuras masculinas, fue el llamado que hicieron un bloque de diputados locales de Morena, quienes exigieron al presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, tener voluntad política para destrabar el tema.



En conferencia de prensa este miércoles, los legisladores Yolanda Gámez Mendoza, Angélica Cervantes González, Daniela Mier Bañuelos, Iván Herrera Villagómez y Carlos Evangelista Aniceto condenaron que el análisis sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) continúe paralizado.



Esto luego de que el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Eduardo Castillo, abrió la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para determinar si pueden proceder, o no, con la despenalización del aborto en la entidad poblana.



Al respecto, los diputados autodenominados “obradoristas” resaltaron que el Congreso local está obligado a garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su maternidad, sin importar el costo político que ello pudiera tener.



Carlos Evangelista destacó que la ILE es un tema que ha estado en la agenda de izquierda desde hace más de una década, de modo que la bancada mayoritaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debe ponerse a la altura de las circunstancias actuales.



Recordó que durante la LX Legislatura se llevaron a cabo una serie de foros y un Parlamento Abierto para dejar de criminalizar el aborto, por lo que consideró innecesario dilatar más la discusión por falta de voluntad política de sus compañeras y compañeros.



“Lo que considero es que hace falta voluntad de todas y todos los legisladores, creo que el primer paso sería sentarnos a discutir porque creo que es lo que ha faltado, porque ni siquiera hemos llegado a ese punto”, comentó.



Por su parte, la legisladora Yolanda Gámez apuntó que los tiempos para sacar de la “congeladora” el tema del aborto no deberían recaer ni en Castillo López ni cualquier otro hombre que ejerza algún cargo de poder, por ser un tema que únicamente concierne a las mujeres.



“Que no sean determinaciones de personajes masculinos los que estén deteniendo que esto se lleve a cabo”, expresó.



En enero de 2022, el bloque de diputadas y diputados “obradoristas” presentaron un paquete de iniciativas para despenalizar el aborto en Puebla, delito que se castiga actualmente con seis meses a un año de prisión.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal