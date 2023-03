Aborto en Puebla: Arzobispo pide respetar la vida ante expresiones de muerte

Respetar nuestra propia vida ante las diversas formas de muerte como el aborto, fue el llamado del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, durante misa dominical.

En vísperas del inicio de la Semana Santa, el representante de la Grey Católica en Puebla pidió a los cristianos respetar la vida desde la concepción hasta su muerte natural .

“La vida nos la da Dios y sólo él dispone de nuestra vida, no podemos decir este producto, éste ser humano no va en mis proyectos, hay que descartarlo, eso no va”, dijo ante expresiones sobre el aborto.

⛪✝️ Santa Misa dominical desde la Catedral de #Puebla, oficiada por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.



Vía: @EsImagen pic.twitter.com/HZ8Ne6cXt1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 26, 2023

Sánchez Espinosa calificó a dichas expresiones como la “cultura de la muerte o del descarte”, pues contrario a ello, comentó que es imprescindible trabajar en la dignificación de las personas.

“Desde la fe que profesamos, quien le toma sentido a su vida tratará con respeto la vida de los demás; si no ama su vida, difícilmente respetará la vida de los demás”, aseveró.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal