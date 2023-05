Absuelven a Roxana Ruiz, mató a su violador en legítima defensa

La acusación del delito por homicidio en exceso de legítima defensa fue suspendida en contra de Roxana Ruiz, joven que asesinó a su violador.

Así lo determinó la jueza del Poder Judicial del Estado de México, Mónica Palomino, al hacer válido el desistimiento del Ministerio Público mexiquense de la acción penal.

No obstante, la familia de Sinaí “N” aún tiene 3 días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución de la jueza.

La autoridades reconocieron que Roxana fue víctima de violencia sexual, por lo que ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida”, dijo Roxana Ruiz al finalizar la audiencia.

