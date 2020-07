Abuelitos recrean portadas de David Bowie y Michael Jackson

Ante el aburrimiento que ha provocado el confinamiento por el coronavirus en muchas personas, un grupo de ancianos decidió recrear las portadas más icónicas en la historia de la música.

Un grupo de ancianos del asilo Sydmar Lodge en Inglaterra decidieron ponerse sus mejores ropas para traer de vuelta portadas de álbumes de Queen, David Bowie, Madonna, Elvis Presley, The Clash, Michael Jackson, Blink-182, Bruce Springsteen, Adele y Taylor Swift.

