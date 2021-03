Academia rechaza videollamadas y pide asistencia a los nominados al Oscar

Las videollamadas no serán un opción viable para los nominados que quieran participar en la próxima gala de los Óscar, aseguró la organización de los premios en una carta enviada a los invitados a la ceremonia del 25 de abril.

“Nuestro plan es organizar un evento íntimo en persona en Union Station en Los Ángeles, con elementos adicionales desde el Dolby Theatre de Hollywood. Si su primera pregunta es ¿Se puede hacer de forma segura? La respuesta es: Sí, se puede“, asegura la misiva firmada por los productores de la gala, Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to see this year’s nominees. https://t.co/eY8qjcwXYM