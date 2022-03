Académicas UDLAP, ejemplo del empoderamiento de la mujer

En el marco de la conmemoración el Día Internacional de la Mujer, la Universidad de las Américas Puebla reconoce y rinde tributo a sus académicas-investigadoras que día a día, desde sus áreas de trabajo, obtienen grandes logros, desarrollan importantes proyectos que las han llevado a tener un papel destacado en la historia de la sociedad y han contribuido a que la UDLAP ostente 82 años de prestigio y excelencia académica que la distingue. Aquí mencionamos una muestra de ellas y su trayectoria.

Dra. Cecilia Anaya Berríos, actual rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla. Ha trabajado en la UDLAP desde 1982. Fue vicerrectora académica de 2010 agosto de 2021. Anteriormente, tuvo varios cargos administrativos en la UDLAP. Ha impartido alrededor de 135 cursos de nivel licenciatura a lo largo de su carrera profesional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, ex becaria Fulbright y del CONACYT. Es Fellow de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry). Fue presidenta de la Sociedad Química de México (SQM) y de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas (FLAQ). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania, y en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Su investigación es en el área de Química Orgánica en catálisis asimétrica de moléculas quirales bioactivas. Ha publicado 45 artículos en revistas indizadas y cuenta con más de mil citas y h-index 16. Ha recibido financiamiento nacional e internacional en quince proyectos de investigación por el CONACYT, ACS-Petroleum Research Fund, TIES-USAID, IUPAC y British Council.

Dra. Melissa Schumacher González, académica del Departamento de Arquitectura y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel candidato. Doctora en Ingeniería con especialidad en Gestión Territorial por Technische Universität München. Su trabajo ha sido publicado en Latinoamérica y Europa. Es miembro fundador del grupo de trabajo inLAB: territorio y artefacto urbano donde ha desarrollado workshops multidisciplinarios de planeación urbana y talleres comunitarios. Paralelamente participa en la creación del Taller Tlalli Amealco y es miembro de AURA Red Latinoamericana de Agricultura urbana. Su trabajo de investigación se centra en ordenamiento territorial, desarrollo regenerativo, ruralismo y diseño social. A través de la docencia, educa a nuevas generaciones de arquitectos para que se comprometan con su país y comunidad.

Te puede interesar: IBERO Puebla alista semana de actividades por el 8M

Dra. Laura Elena Romero López, directora académica del Departamento de Antropología. Miembro del sistema nacional de Investigadores (SNI) nivel 1. En 2002 comenzó su trabajo de campo en la zona nahua de la Sierra Negra de Puebla donde realiza, desde entonces, sus investigaciones. En 2003 recibió el Premio Nacional Fray Bernardino de Sahagún que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia junto con el CONACULTA a la mejor tesis de licenciatura en Antropología Social y Etnología; dicho premio también le fue otorgado, por segunda vez, en 2007, por su tesis de maestría. En 2014 recibió la Beca para las Mujeres en las Ciencias Sociales y las Humanidades que otorgan la Academia Mexicana de las Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. De 2015 a 2020 dirigió un proyecto financiado por CONACYT para comprender las categorías indígenas sobre la discapacidad, específicamente en la niñez nahua de la Sierra Negra de Puebla. Ha escrito tres libros y coordinado dos más.

Dra. Corina Mariela Alba Alba, coordinadora de la Licenciatura en Enfermería de la UDLAP. Forma parte de la mesa directiva del COMLE-Puebla, del comité editorial de la revista Cuidado y Salud de la BUAP, de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Enfermería en Investigación Cualitativa y Fenomenología en Salud y del Comité Asesor Internacional del IEPRODES en El Salvador. Está afiliada a la Sociedad de Honor de Enfermería Internacional Sigma Theta Tau y es miembro del Comité Revisor de la revista de Enfermería y Humanidades. Cultura de los Cuidados de la Universidad de Alicante, España. Tiene experiencia en enfermería clínica en el Hospital Infantil de Chihuahua, Hospital CIMA y Cruz Roja Mexicana. Está interesada en propiciar el pensamiento crítico y la capacidad autodidacta de los estudiantes con calidad, humanismo y liderazgo, para formar buenos enfermeros que multipliquen el cuidado humanizado en la sociedad.

También lee: BUAP realizará actividades por el Día Internacional de la Mujer

Dra. Zobeida Jezabel Guzman Zavaleta, académica del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLAP y coordinadora del Doctorado en Sistemas Inteligentes UDLAP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1. Ha colaborado como investigadora visitante en INAOE, en la Universidad Iberoamericana Puebla y CINVESTAV-IPN Unidad Tamaulipas. Su área de investigación combina técnicas de visión computacional, aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes, video y audio digitales, así como esteganografía y marcas de agua para ocultamiento de datos. Algunas aplicaciones de su investigación son para identificación, detección, recuperación de información y seguridad de contenidos.

Dra. Elitania Leyva Rayón, académica del Departamento de Economía. Como investigadora, publica artículos en revistas arbitradas e indizadas, sus trabajos se centran en la Economía Financiera (Fondos de Inversión, Microestructura de los Mercados Financieros, Portfolios de Inversión, Información Asimétrica, Hedge Funds). En materia de divulgación, publica en los sitios web e-consulta, y Contexto, en los periódicos Milenio y El Sol de Puebla, y en las revistas digitales e impresas Latitud21, Mexicana de becas, CXNConexión y México Intercultural. Desde el 2012 participa como Jurado en los Premios Citibanamex de Economía y Premio Nacional de Economía Tlacaélel, Consultores Internacionales.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos