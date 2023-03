Académico UDLAP, editor invitado en revista internacional

El Dr. Edgar Rojas Rivas, académico del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue nombrado editor invitado de la revista Current Opinion in Food Science, en la cual coordina una edición especial en ciencia sensorial y comportamiento del consumidor.

Como editor invitado de Current Opinion in Food Science, el académico de la UDLAP ha realizado la recopilación de artículos de revisión desde mediados de 2022 y finalizará dicho trabajo con la publicación del número especial a mediados de 2023.

“Hemos realizado una labor desde el año pasado para invitar a autores de otros países, por lo que están colaborando en este número especial: Brasil, Suecia, Noruega, Países Bajos, Uruguay, Singapur, España, Argentina y México”, puntualizó el Dr. Edgar Rojas.

Cabe comentar que el académico de la UDLAP fue invitado por el editor en jefe de dicha revista a raíz de la publicación de un artículo de revisión sobre metodologías para analizar el comportamiento del consumidor de alimentos que realizó el Dr. Rojas en la revista Food Research International, en el cual “se examinan diferentes estudios que analizan el comportamiento humano respecto a la selección de los alimentos a partir de metodologías cualitativas o también denominados métodos proyectivos para entender el comportamiento humano”.

Current Opinion in Food Science es una revista internacional que cuenta con un factor de impacto de 9.8 dirigida a académicos, estudiantes y especialistas de esta industria; “algo muy particular es que publica artículos muy recientes que compilan información de no más de dos años de antigüedad, algo más de interés es que en la revista únicamente se publican artículos por invitación de los editores de sección o editor en jefe de la revista”, compartió el académico UDLAP.

Cabe mencionar que los artículos recopilados son de revisión, cortos y la temática principal es la ciencia de los alimentos, en ramas como alimentos funcionales, nutrición, aspectos fisicoquímicos de los alimentos, microbiología, entre otras.

Por su parte, el Dr. Rojas resaltó su interés en el tema central de esta revista: ciencia sensorial y comportamiento del consumidor, una rama que sirve para entender las reacciones humanas hacia las características intrínsecas y extrínsecas como sabor, textura, olor, aroma que generan los alimentos a la hora que los seres humanos los prueban pero también otras características que son importantes para la selección de los alimentos como el empaquetado, el precio, la publicidad, etc. “todos estos elementos son parte importante porque con base en ello se puede generar formulación, diseño de productos alimentarios que respondan a las expectativas y deseos del consumidor”, puntualizó.

En ese sentido, el académico compartió que para la industria de los alimentos es de gran relevancia el estudio de la ciencia sensorial y de comportamiento del consumidor porque esto ayuda a tener información sobre las necesidades específicas del consumidor, además, en términos de tendencias actuales, sobre todo de la orientación al desarrollo sostenible y la transición de la población hacia alimentaciones más sostenibles, “esto es de gran relevancia sobre cómo se pueden formular productos basados en plantas o con otras características alimentarias relevantes para el consumidor actual”, puntualizó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

