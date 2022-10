Académicos de México y EU analizan cuerpo femenino en literatura mexicana  

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue sede, el 20 y 21 de octubre, del coloquio «El cuerpo femenino en la literatura mexicana: aliado o enemigo», el cual reunió en 11 mesas y una conferencia magistral a académicos de diferentes universidades del país y Estados Unidos.

Con la presencia virtual y presencial de estudiantes y académicos de la UDLAP, así como de profesores de diferentes universidades, este encuentro fue inaugurado por la Mtra. Martha Laura Ramírez Dorantes, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de las Américas Puebla, quien destacó la gran respuesta y convocatoria de este evento el cual contó con alrededor de 50 académicos participantes en las 11 mesas que se realizaron de manera híbrida. “Este tipo de coloquios propician espacios para que los estudiantes convivan con diferentes puntos de vistas y con académicos de otras universidades”, expuso.

Por su parte, el Dr. Martin Sánchez Camargo, director académico del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la UDLAP, a nombre de sus profesores y estudiantes, agradeció la realización de este encuentro.

“Este coloquio procura la reflexión sobre la representación antitética del cuerpo en la literatura de nuestro país”, afirmó. Mientras tanto, la Dra. Miriam Yvonn Márquez Barragán, coordinadora de este encuentro, aseveró que el coloquio «El cuerpo femenino en la literatura mexicana: aliado o enemigo» pone al departamento en el mapa de las reflexiones y estudio de dichos temas, además de que “establece lazos con otras instituciones educativas”.

En el primer día de actividades se realizaron 5 mesas híbridas las cuales ahondaron en el trabajo de muchas escritoras y escritores que marcan la literatura del país.

La primera mesa abordó la revisión de tres relatos de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza a cargo de la académica Ma. Carmen Cuecuecha Mendoza; por su parte Violeta García Esparza habló de tres antologías mexicanas de cuento erótico; Diana Isabel Hernández Juárez revisó la poesía de Elena Poniatowska; y Sonia Díaz Jacuinde abordó la representación del deseo en el cuerpo femenino según la historiadora y poeta mexicana Esther Seligson. Las otras mesas tuvieron como título. “fragmentaciones y decadencias”, “experiencias encarnadas en primera persona”, “Acercamientos a Cristina Rivera Garza y Fernanda Melchor” y “cuerpos poéticos contemporáneos”.

El segundo día convocó, en 6 mesas, a académicos de universidades como la UDLAP, University of New Mexico, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma Metropolitana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad del Valle de México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Universidad de Guanajuato, Universidad Internacional en Cuernavaca, Queen’s University Belfast y University of Notre Dame.

En estas mesas se analizaron textos de las escritoras Guadalupe Nettel, Brenda Navarro, Alaíde Foppa, Ana Gómez Mayorga, Isabel Prieto de Landázuri, Daniela Tarazona, Artemisa Téllez, Sylvia Arvizu, por mencionar algunas; asimismo las líneas de trabajo en las que versaron estos análisis fueron, la ciencia ficción y lo gótico, las nuevas representaciones en narrativa gráfica, fantasía y crónica, entre otros más.

Finalmente, el viernes el coloquio tuvo una conferencia magistral titulada «Hacia una desterritorialización del cuerpo femenino en la escritura mexicana» la cual estuvo a cargo de la Dra. Alicia V. Ramírez Olivares.

Para concluir el encuentro se inauguró la exposición de arte “La corporeidad femenina en la época de los cuerpos organizada por la mesa de estudiantes de Literatura e Historia del Arte y Curaduría “Tlapalli”, la cual fue curada por el estudiante Javier Soria Cuautencos y contó con las piezas de las estudiantes: Patricia Toledo, Marian Flores, Paola Zamora y Shin-Yuu Benítez.

