Acajete: detienen a cinco policías por encubrimiento y lesiones

Este fin de semana, agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, dieron cumplimiento a cinco órdenes de aprehensión en contra de igual número de policías municipales de Acajete, a los que se les imputan los delitos de lesiones y encubrimiento, aunque hasta el momento no hay versión oficial por parte de la FGE.



La dependencia solo confirmó la captura y agregó que brindará más información, una vez que se haya obtenido la vinculación a proceso de los uniformados. También se dará a conocer si habría o no más órdenes de aprehensión en contra de policías de esa corporación.



De los primeros reportes que se tienen al respecto, su detención estaría relacionada con el atropellamiento de un grupo de niños en la comunidad de San Antonio Tlacamilco, por parte de una patrulla de la Policía Municipal, cuando pretendían salir de la población tras atender un reporte ciudadano.



Los policías que iban a bordo se dieron a la fuga, y en el Hospital del Niño Poblano atienden a una o uno de los menores, ya que presenta traumatismo craneoencefálico severo y su estado de salud se reporta grave.



Se espera que en los próximos días haya más información por parte de la Fiscalía; el Ayuntamiento no ha emitido posicionamiento alguno tras la captura de los cinco policías municipales.

Por: Ozair Viveros

Editor: Guillermo Leal