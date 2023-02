Accidente en gasolinera de Cuautlancingo deja daños materiales

Solo daños materiales dejó el aparatoso accidente ocurrido la mañana de este viernes en una gasolinería ubicada en Cuautlancingo, luego de que un conductor en estado de ebriedad, chocara contra un vehículo al que le estaban abasteciendo combustible.

Los hechos se registraron minutos antes de las 7:00 horas en la estación de servicio Total, ubicada a un costado del Periférico Ecológico, con sentido a la autopista México-Puebla.

El conductor de un VW Nivus de color blanco y placas de Morelos, entró con exceso de velocidad y terminó impactándose contra un Aveo blanco, que estaba estacionado en la máquina despachadora número 3.

El accidente no pasó a mayores y no hubo lesionados de consideración, pues el conductor agraviado fue atendido por paramédicos de SUMA, pero no ameritó ser trasladado a algún hospital.

Agentes de Tránsito Municipal de Cuautlancingo, aseguraron al probable responsable y lo trasladaron a la Comisaría, para llegar a un acuerdo reparatorio.

En menos de 30 minutos, las unidades fueron retiradas y en la gasolinería, el servicio se brindó de manera normal.

Foto: Ozair Viveros.

Por Ozair Viveros

Editora: Brenda Balderas

