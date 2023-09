Acciones contundentes por bloqueos en vialidades, advierte Segob

Tras el desalojo de pobladores de Santa Rita Tlahuapan que bloqueaban la autopista México-Puebla, dos personas fueron detenidas por ataques a las vías de comunicación y daño en propiedad ajena; advierten más acciones contundentes en cierres carreteros.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Iván Cruz Luna señaló que la inconformidad de los manifestantes era una demanda personal y no social, pues pedían la liberación de dos personas detenidas por actos delictivos, lo que se ha vuelto algo recurrente en dicha población.



Indicó que junto con personal de Gobernación se hicieron varios exhortos para que liberaran la vialidad, los cuales no fueron atendidos por los inconformes, por lo que se procedió al desalojo, debido a que no era viable su petición.

Detalló que durante el desalojo elementos de la Policía Estatal fueron agredidos con piedras y cohetones, además dijo que se escucharon detonaciones de armas de fuego que se habrían hecho desde las azoteas de algunas viviendas y que no eran dirigidas a los uniformados.

Mencionó que los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, bajo los delitos de ataques a las vías de comunicación y daño en propiedad ajena, aunque la Fiscalía podría imputar otros

Seremos muy contundentes: Aquino

Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón aseveró que no van a permitir los bloqueos de vialidades por personas cuando la demanda no sea legítimamente social y dijo que de ser el caso usarán la fuerza pública al advertir que serán “muy contundentes” como la noche del miércoles.

Enfatizó que en dicho municipio ya se estaba volviendo una practica común tomar la autopista México-Puebla para hacer sus reclamos, lo cual no tolerarán en ninguna parte del estado.

El funcionario refirió que quien obstaculiza una vialidad comete un delito, por lo que habrá sanciones, aunque en caso de la autopista corresponde a la Federación presentar las denuncias correspondientes.

Sostuvo que la administración estatal permite la libre manifestación, siempre y cuando no se afecte a terceros, por lo que a partir de ahora “serán muy contundentes” en cada situación que no cuente con respaldo social y una demanda legítima.

