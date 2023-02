Actos de Claudia Rivera no ponen en riesgo imagen de Morena Puebla

La presidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, descartó que la sanción impuesta a Claudia Rivera Vivanco por violencia política de género afecte la imagen del partido, pues –dijo– no pueden responsabilizarse por sus acciones individuales.



En entrevista este jueves, la dirigente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) aclaró que la sentencia emitida contra la exalcaldesa de Puebla por haber violentado a una excolaboradora no representa a la totalidad del movimiento, ni debe ligarse al mismo.



Enfatizó que el partido obradorista no puede cargar con las acciones o faltas que son cometidas por sus simpatizantes, militantes y servidores públicos, de modo que cada quien debe responsabilizarse por sus actos en lo individual.



“El partido no puede ser dueño de los actos de militantes, simpatizantes, funcionarios de este partido. Cada quien es dueño de sus actos”, comentó Romero Garci-Crespo.



Además dijo estar enterada de la impugnación que Claudia Rivera promovió ante tribunales para echar abajo la resolución que acredita que ejerció violencia política de género contra Yasmín Flores, quien fungió como Consejera Jurídica en el Ayuntamiento de Puebla.



En ese sentido, indicó que esperarán a conocer la resolución para determinar si la exedil podría contender o no en las elecciones de 2024, pues en caso de que se le exonere de la sentencia, estará en su derecho de buscar alguna candidatura.



“Sé por ahí que hubo alguna impugnación de su parte, tendremos que esperar a ver cuál es la resolución que le den a esa impugnación y pues si es a favor de ella, estará en todo su derecho de poder aspirar a esa candidatura de la que ella habla”, comentó.



Fue el pasado 27 de enero cuando el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) acreditó que la exalcaldesa de la capital incurrió en violencia política de género en agravio de su excolaboradora.



Como parte de la sentencia, ordenaron su inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), quedando inhabilitada para buscar algún cargo público durante cuatro años y medio.



Rivera Vivanco promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación para echar abajo dicha resolución; además insistió en que está interesada en contender como candidata de Morena en las elecciones de 2024.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal