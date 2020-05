Acumula líder del PAN nueve multas por exceso de velocidad

Por Vera Fernández

Además de haber sido una infractora del programa Hoy No Circula, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, acumuló nueve infracciones por no respetar los límites de velocidad establecidos en las vialidades de Puebla.

A través de la página web del programa Monitor Vial, se puede constatar que la dirigente acumuló multas de un monto superior a los cuatro mil pesos desde 2017, a bordo de su camioneta Mazda CX-9, misma que fue llevada al corralón el jueves pasado.

El sitio detalla que fue acreedora de las fotomultas por circular a exceso de velocidad en el Periférico Ecológico, la autopista Puebla-Atlixco, el Bulevar del Niño Poblano y la Vía Atlixcáyotl.

Asimismo, fue captada en cuatro ocasiones invadiendo el paso peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, en sus intersecciones con Cúmulo de Virgo y La Vista Country Club.

En respuesta, Huerta Villegas señaló que las multas aplicadas fueron por excederse en “uno o dos numeritos de más”, pues aseguró que ella respeta los límites de velocidad.

Aunado a ello, mencionó que aún no ha ido a traer su vehículo del corralón, luego de que el jueves pasado, su unidad fue retenida por no respetar el programa Hoy No Circula.

