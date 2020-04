Acusa Barbosa a jueces y ministerios públicos de coludirse con delincuentes

Por Alejandra Olivera

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseveró que jueces de Ministerios Públicos están coludidos con la delincuencia, esto al señalar que Alfredo Ramírez Hernández quien se desempeñaba como delegado de Bienestar en municipios de la Sierra Norte y quien estaría vinculado a bandas delincuenciales, fue puesto en libertad ilegalmente por una jueza de control, por lo que presentarán una queja ante el Consejo de Judicatura en su contra.

Cuestionado sobre el caso de Ramírez Hernández indicó que fue detenido la semana pasada por la posesión de drogas y armas, sin embargo, una jueza declaro ilegal la detención por considerar no creíble que llevará drogas y otros artículos ilegales.

Sin embargo, señaló que el que lo haya dejado en libertad no significa que no tenga responsabilidad, pues sostuvo que quien se desempeñaba como funcionario federal está vinculado con grupos criminales.

Por ello, anunció que presentarán una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la jueza –de quien no precisó nombre—pues pese a que la administración estatal realiza un combate frontal contra la delincuencia y actúa para detener a objetivos específicos, siguen habiendo jueces que se coluden con criminales, lo cual –aseveró—no lo detendrá.

“Yo no voy a detenerme si creen (los jueces) que van a seguir actuando como lo han hecho se equivocan, vamos a ir al esclarecimiento de los hechos y que quede claro si jueces de Ministerios Públicos actúan con absoluta legalidad y no hay colisión de ellos con el crimen. La colusión no solo es de policías, también de jueces de MP, pero conmigo no van a jugar”, advirtió.

A este caso, sumó el de otra juez que dejó en libertad a la esposa y guarura de “El Negro”, pues también consideró ilegal la detención y dijo que no era lógico ni creíble la hora en que estaban comercializando drogas.

