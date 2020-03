Acusan a Renato Ibarra de intento de feminicidio; abogada renuncia por temas de género

Por Redacción

Paloma Taracena, quien fuera hasta el día de ayer abogada de Renato Ibarra, jugador del Club América, renunció al equipo de defensa legal del futbolista acusando que por “cuestiones de género” dejaba el cargo.

Así lo confirmó Taracena en entrevista con medios de comunicación donde dejaba la defensa del futbolista ecuatoriano acusado de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, intento de aborto y violencia familiar en agravio de su pareja sentimental.

Paloma Taracena, exabogada de Renato Ibarra. // Foto: Internet.

Cabe destacar que será Julio Delgado quien tome con la representación legal de Ibarra, por lo que ya se prepara una estrategia legal para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso.

“Es correcto, Paloma se separó del caso y a mí no me han revocado de la defensa, por lo que continuaré con mi cliente, presentando pruebas de que las cosas no sucedieron como argumenta la Fiscalía”, dijo.

El próximo jueves 12 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que el juez determinará si Renato Ibarra es vinculado a proceso o si se quedará en libertado.

Te recomendamos

Con información de Milenio.