Acusan enfermeras acoso en Hospital General de Tehuacán

Personal de enfermería del Hospital General de Tehuacán se manifestó la tarde del jueves para denunciar acoso y hostigamiento laboral de parte del director y jefes enfermería.

Los quejosos han sido amenazados con ser despedidos si no se cumplen con las órdenes de los nuevos directivos, quienes tienen apenas un mes en sus funciones.

“Hostigamiento por parte de los directivos, acoso laboral a la mayoría de los compañeros y prepotencia, estamos en el punto de pedir la destitución de los directivos”, señaló uno de los inconformes.

Señalaron a Juan Manuel y Perla Esmeralda, jefes de enfermería del nosocomio, quienes imponen vacaciones y asignan a personal no capacitado en áreas específicas, entre otros señalamientos.

Denuncian hostigamiento en Derechos Humanos

Una de las denunciantes señaló que acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar los actos de arbitrariedad de parte de sus directivos.

“Hicimos oficios a Derechos Humanos y al secretario de Salud por el hostigamiento laboral (…) porque me amenazaban, porque si no hacía lo que él quería iba a mandar mi nombre a Puebla para que me corrieran”, señaló.

Pidieron hablar con el jefe jurisdiccional, pero no pudo atenderlas porque tuvo reuniones; además no descartaron acudir directamente con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Por: Jorge Cea

Editor: Guillermo Pérez Leal

