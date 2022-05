Adame se pelea de nuevo; ahora en TV

El actor Alfredo Adame volvió a causar polémica luego de que se peleara con Oskarin, uno de los integrantes del programa de televisión “Soy famoso ¡sáquenme de aquí!”.

El antiguo conductor del programa matutino “Hoy”, pidió a sus compañeros no agarrar la comida del campamento, medida que algunos calificaron como radical y prepotente.

“Hoy no se come ni se agarra nada de comida, el primero que la haga voy a pedir que lo expulsen del campamento. No se va a desayunar ni se va a comer nada hoy“, declaró el famoso en el episodio.

Sin embargo, Oskarín no se quedó con los brazos cruzados y decidió confrontar a Alfredo Adame al pedirle que bajara la voz al dirigirse a una de sus compañeras.

Adame, al sentirse agredido, decidió agredir al presentador de “Venga la Alegría” con una patada, y ese le respondió al regresarle el golpe.

Y aunque la rivalidad se hizo cada vez más fuerte, tanto Adame como Oskarín tuvieron que hacer equipo para continuar con la competencia y vencer al equipo contrario.

En redes sociales, los espectadores mencionaron que Alfredo Adame es el competidor más fuerte de la temporada, por lo que los otros concursantes tratan de eliminarlo del programa.

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

