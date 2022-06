Adán Augusto López hace público su número celular

Al no descartarse como aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia de México en 2024, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández también hizo público su número telefónico para que los ciudadanos se comuniquen con él y aseguró que atiende personalmente las llamadas y mensajes.



En su visita a Puebla, el funcionario fue cuestionado sobre si también abriría su WhatsApp para comunicarse con los ciudadanos como lo hizo el también aspírate a la presidencia, Marcelo Ebrard Casaubón.



A ello respondió que él está acostumbrado a atender su teléfono de forma directa, a diferencia del canciller, al tiempo, dictó su número de celular –993 311 4438-– para ponerlo a disposición de la ciudadanía.



Adán Augusto López señaló que no comparte la decisión de Marcelo Ebrard respecto a crear una comisión para recorrer el país e impulsar su proyecto político para ganar la encuesta interna que realizará Morena para definir a su abanderado para la elección presidencial en 2024.



Indicó que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tienen su manera de difundir su proyecto rumbo a la contienda interna de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero dijo que, él tiene una forma distinta sobre la cual prefirió no hablar.



Por el momento, enfatizó, seguirá trabajando en el compromiso que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el país, como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.



Asimismo, consideró que el gobernador Miguel Barbosa Huerta está comprometida en Puebla y que aunque tiene una afiliación partidista, “tiene que seguir gobernado como hasta hoy para los poblanos” y no distraerse en las posiciones sobre la encuesta de Morena.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

