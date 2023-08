Adeudo de 722 mdp al SAT por falta de pago, no por robo: Gobernador

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aclaró que el adeudo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 722 millones de pesos se debió por no pagar impuestos por el concepto de “despensa a servidores públicos”, lo cual fue detectado en cinco auditorías de las autoridades tributarias al gobierno estatal entre 2020 y 2022.



“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos”, sentenció en conferencia de prensa.



El mandatario estatal explicó que la gente que estaba a cargo de Finanzas en la administración estatal en ese momento no tuvo claridad de las nuevas determinaciones que tomaban el concepto de Despensa a Servidores Públicos como un ingreso gravado por el Impuesto sobre la Renta por lo cual no pagó los impuestos.



Al no hacerse el pago, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo tomó como un crédito fiscal, por tanto, el gobierno estatal tuvo que transparentarlo ya que el adeudo iba a ir en aumento y se iba a reflejar en la cuenta pública.



Céspedes Peregrina aseveró que, de no comunicarlo, se podría interpretar como que buscaban “taparlo”, sin embargo, dijo que no buscan señalar a nadie y pidió prudencia para generar condiciones y análisis pertinentes sobre el tema.



“A mí me queda muy claro que a medida que vaya avanzando los periodos de acciones políticas partidistas pues van a seguir saliendo muchas acciones y van a seguir saliendo muchas cosas, la única fuente oficial y o formal será la que demos nosotros como postura de gobierno los demás ya son interpretaciones de cada quien y análisis de cada quien”, agregó.

#Puebla El gobernador @SergioSalomonC aclara que los 722 mdp que se le deben al #SAT es por no pagar impuestos entre 2020 y 2022 por el concepto "despensa", lo cual marcaron las autoridades tributarias como un crédito fiscal. "Yo no dije que se lo robaron", agregó.



Entrega recepción de Planeación y Finanzas

El mandatario estatal aprovechó para anunciar que la mañana de este lunes 7 de agosto, se llevó a cabo la entrega recepción de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la auditoría sobre los recursos invertidos en el banco Acccendo que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública para determinar las acciones legales a seguir.



Céspedes Peregrina aclaró que no es una persecución contra alguien, sino una acción a la que los obliga la ley en un proceso de entrega-recepción.



“Aclaro no es una persecución contra alguien no es algo específico es simplemente lo que nos obliga la ley lo que hacen normalmente cualquier gente en una entrega recepción y por supuesto las acciones que en su momento el gobierno tomó contra esta situación”, dijo.



Aclaró que al gobierno estatal no le corresponde juzgar las acciones de funcionarios pasados, sin embargo, dejó claro que la omisión también es un delito, por lo cual tienen que dar cuenta de cómo encontraron la hacienda pública en su momento.

Puebla debe 19 mdp a Conade

En otro tema, el gobernador del estado reveló que el gobierno de Puebla le debe desde 2010 a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 19 millones de pesos, razón por la cual no ha asignado eventos internacionales al estado.



Céspedes Peregrina relató que se percataron de ello después de un evento que se llevó a cabo en Tlaxcala, por lo cual le pidió a Yadira Lira, titular del Instituto Poblano del Deporte (Inpode) indagar por qué no se considera a la entidad. De esta forma les confirmaron que de debía a dicho adeudo que no había sido cubierto.



“Son de las cosas que tampoco podemos quedarnos calladas que tenemos que transparentar porque yo termino pagando, y tienen que informar no solamente a la Auditoría, yo también tengo que comunicar a la gente por qué hoy dejé de darle 10 millones de pesos a alguna parte de la sierra porque tuve que pagarlo por un funcionario que no lo hizo en su tiempo o en su momento que era su obligación”, concluyó.

