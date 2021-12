Admite Universidad de Cambridge a egresado UDLAP

Gerardo Patiño Guillén, recién egresado de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad de las Américas Puebla, fue admitido en la Universidad de Cambridge para estudiar el programa de maestría y doctorado de Nanociencia y Nanotecnología.

“Fui seleccionado para el programa de maestría y doctorado de Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Se trata de un programa que busca darle diferentes aplicaciones a los materiales y nanomateriales que se desarrollan en el proceso de investigación”, compartió en entrevista el egresado UDLAP. Así mismo, reconoció que este programa consta de un primer año de maestría que está constituido por cursos que darán pie a que los próximos tres años posteriores se enfoque en sus estudios de doctorado, donde se realizará una investigación con base en lo abordado durante los primeros cursos.

“Para mi haber sido seleccionado en este programa personalmente es una satisfacción porque es una meta que me tracé hace algunos unos años, y profesionalmente es una oportunidad para seguir creciendo. Yo tenía claro que quería hacer un posgrado y cuando me enteré del programa de la Universidad de Cambridge sabía que quería entrar a ese programa y me enfoqué en eso”, explicó Gerardo Patiño. Respecto al proceso de selección, compartió que en el momento en que aplicó a un programa en específico automáticamente quedó considerado para todas las becas que ofrece esta universidad y en el proceso de selección resultó uno de los beneficiarios de estas becas.

Cabe la pena resaltar que Gerardo Patiño Guillén fue integrante del Programa de Honores de la Universidad de las Américas Puebla, por lo que, desde su formación de licenciatura comenzó a investigar y trabajar en algunos proyectos científicos. “Durante el Programa de Honores estuve trabajando con una técnica que se llama deposición química de vapor, donde producíamos nanomateriales de carbono a los cuales les dábamos diferentes aplicaciones al combinarlos con otros nanomateriales o hacer propuestas para procedimientos de remediación ambiental, espero en el posgrado seguir encaminado en esta línea y darles aplicaciones que realmente contribuyan a hacer un cambio desde nuestra área”, resaltó.

La Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la UDLAP celebró recientemente 15 años de trabajo, en los que jóvenes como Gerardo Patiño Guillén han destacado por su notable desempeño académico, ingreso a posgrados en universidades de gran prestigio y trabajo profesional.

Por Redacción

Foto: UDLAP

Editora: Brenda Balderas

