Adolescente es asesinado a tiros en Atlixco

Un adolescente fue asesinado a balazos por unos sujetos mientras caminaba acompañada de un niño, en el municipio de Atlixco.



La víctima, de entre 15 y 18 años de edad; y el menor, de 12; se encontraban la tarde de este jueves en la colonia Altavista, según las primeras investigaciones.



Cuando caminaban sobre la calle Apulco, unos sujetos se les atravesaron y les cerraron el paso.



Posteriormente, le disparó en diversas ocasiones al adolescente, quien quedó tendido en el piso.



En consecuencia, el niño empezó a gritar, lo cual escucharon los vecinos que le dieron aviso al 911.



Por lo anterior, unos paramédicos acudieron y revisaron al adolescente e indicaron que ya no tenía vida.



Por su parte, los policías municipales acordonaron la zona, donde no lograron localizar a los presuntos responsables.



Al lugar también acudieron las autoridades ministeriales, quienes no revelaron el parentesco entre la víctima y el niño que lo acompañaba.



Tras realizar el levantamiento de cadáver, lo llevaron al anfiteatro y abrieron la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del homicidio.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos