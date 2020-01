Aduana retiene prendas del tejedor tzotzil Alberto López Gómez

Alberto López Gómez, el tejedor tzotzil que se dio a conocer por sus bordados y poder hacer llegar de manera internacional sus tejidos, se viralizó por la tarde noche del martes 28 de enero, luego de que en la página de Facebook compartiera un video donde solicitaba ayuda para poder rescatar sus bordados.

En el video que se hizo público en la cuenta de Facebook de Textiles México se ve a Alberto López hablando de la situación donde explica que las autoridades aduanales retuvieron el equipaje y no le habían permitido la entrada de sus paquetes donde transporta sus textiles para participar en el Fashion Week y en la Universidad de Harvard.

El día 20 y 22 de enero envió un paquete con destino a la Ciudad de New York y uno a la Ciudad de Boston, dónde van las prendas que se exhibirán en la conferencia en la universidad Harvard y la pasarela en NY, la situación la compartió en su cuenta personal de Facebook:

“El día lunes 27 de enero me notificaron que los paquetes están retenidos en la aduana de OHIO, así que me dirijo a la oficina DHL en San Cristóbal para dar seguimiento a la situación ahí mismo se envió un correo electrónico con la información que me requería la aduana a través de la empresa para poder darle salida a los paquetes. No fue suficiente la información y requirieron más detalles”.

Durante la noche se viralizó el video del tejedor tzotzil y también se difundió en Twitter, fue cuando el embajador de los Estados Unidos de América en México Christopher Landau respondió al llamado de ayuda para Alberto: “Acabo de aterrizar en Washington y leer este mensaje. Parece que todo se ha resuelto. Cualquier problema con las autoridades estadounidenses, avísame no más. ¡Que disfrutas el viaje y tengas mucho éxito en EEUU.”

Durante la mañanera del presidente López Obrador de este miércoles 29 se le preguntó al respecto e indicó que se daría instrucción a la secretaría de cultura, Alejandra Fraustro atendiera el llamado.

Por su parte, la embajadora Martha Barcena, dijo en su cuenta de twitter que ya se había resuelto el problema.

En su cuenta personal, Alberto López explicó la situación, mientras que Textiles México también agregó la respuesta del embajador Ladau. Alberto ya viaja rumbo a Boston con bello mensaje: “Ya viajando para Boston Viva aula P’ejel y que viva Magdalena Aldama Chiapas”.

