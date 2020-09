Advierte Barbosa conflicto con Claudia Rivera si empieza obras sin permiso

Por Alejandra Olivera

Si la empresa responsable de la rehabilitación del corredor 5 de Mayo del Centro Histórico de Puebla o el ayuntamiento capitalino inician las obras sin contar con los permisos de impacto ambiental habrá un conflicto, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario aseguró que su administración no va a dejar que se incumpla la ley, al instruir a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Semadsot) asumir sus atribuciones y aplicar las medidas correspondientes si no se cuenta con los permisos necesarios.

“Si hoy empezaron las obras y no han tramitado su permiso de impacto ambiental, instruyo asuma las atribuciones que le correspondan, porque no se trata de permitir que unos cumplan la ley y otros no, porque todos parejo”, expresó.

Es necesario precisar que autoridades del ayuntamiento de Puebla indicaron que las obras iniciaron el pasado 21 de septiembre, sin embargo dijeron que el primer mes del proyecto a cargo de la empresa M&P Constructores es de trámites.

