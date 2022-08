Aficionado amenaza de muerte a portera del América

Renata Masciarelli, portera del América, recibió insultos y amenazas de muerte de parte de un aficionado en redes sociales.

Así lo reveló la arquera, quien exhibió los mensajes a través de Instagram y Twitter.

“Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten”, publicó la jugadora de las Águilas, adjuntando la captura de pantalla de los mensajes del seguidor.

El aficionado aseguró que o le avienta el coche o le da una golpiza:

“Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad.

El aficionado también aseguró que conoce a policías que podrían incriminarla en un acto de narcomenudeo.

“¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti”.

Imagínate que te amenacen de muerte porque te rías de que te insulten… ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/LAPxMEuyq3 — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 2, 2022

Alguien avísele a esta pobre alma que el que me amenaza esta usando sus fotos para despistar pic.twitter.com/uhlBkIx7vm — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) August 3, 2022

Ante el mensaje, la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX brindó un número telefónico y correo electrónico para que le brindaran la atención y asesoría correspondiente.

Buenas noches @MasciarelliR, ponemos a sus órdenes el teléfono 55 52425100 ext. 5086 o en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx donde policía #CibernéticaGCDMX le brindará la atención y asesoría correspondiente. — Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX (@UCS_GCDMX) August 3, 2022

Renata Masciarelli hizo su debut en la Liga MX Femenil un 5 de agosto de 2019, en el duelo entre América y Veracruz.

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: