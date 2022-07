Aficionados de Djokovic firman para que compita el US open

Más de 12 mil aficionados firmaron una petición en línea para que el tenista Novak Djokovic pueda competir en el US Open.

“No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic compita en el US Open 2022“, dice la petición de sus aficionados.

“El gobierno de E U. y la United States Tenis Incorporated Association (USTA por sus siglas en inglés) deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, a Djokovic como una de las leyendas de este juego, se le debe permitir jugar. ¡HAGAN QUE SUCEDA, USTA!”, finaliza la petición.

A través de la plataforma de Orange.org, miles de personas han firmado para que el tenista serbio pueda participar.

Por otra parte, Djokovic está en la lista para participar en el torneo, sin embargo, no podrá ingresar a Estados Unidos.

“El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para los ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, agregó la organización del último “grande” del año.

El tenista dijo en una entrevista a la BBC que estaría dispuesto a perderse torneos para mantener su condición de no vacunado.

El US Open comienza en Flushing Meadows, Nueva York, el 29 de agosto.

Por: Redacción

Edición: Susana Osorio

