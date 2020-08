Confirman parálisis de afroamericano baleado por policía de EE.UU

Jacob Blake, el afroamericano que baleado por la espalda por la Policía el pasado domingo en Wisconsin, EE.UU., sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo, reveló este martes el abogado de su familia, Ben Crump.

“Confirmado: Jacob Blake actualmente está paralizado de la cintura para abajo. Rezos para que no sea permanente”, dijo Crump en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles.

Confirmed: Jacob Blake currently paralyzed from the waist down. Praying it's not permanent. #JusticeForJacobBlake