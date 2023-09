Agresores de Ernesto Calderón son buscados en otros estados: FGE

Los cinco jóvenes restantes involucrados en el ataque a Ernesto Calderón en Angelópolis no lograron salir del país y están localizados en diferentes entidades, informó el fiscal Gilberto Higuera Bernal.



El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que al momento de la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede principal de la institución se llevaba a cabo acciones sobre este tema, las cuales todavía no podía detallar.



“No les puedo compartir en dónde estamos en este momento que estamos haciendo actos. Lo único que les puedo decir es que no pudieron salir del país y los buscamos en territorio nacional, en varios estados“, dijo.



Higuera Bernal apuntó que, será en la investigación complementaria cuando el ministerio público y los asesores de las víctimas puedan aportar más pruebas para que sean valoradas.



Respecto a las lesiones de Neto, comentó que si hubiera cambios en la apreciación médico legal se aportará al proceso.



Durante este jueves, la FGE informó lo sucedido en la audiencia del martes pasado, en la que los gemelos Francisco y Luis fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y discriminación, así como el tiempo que estarán en prisión preventiva por los dos meses de la investigación complementaria.



De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, entre los prófugos se encuentran Jonathan N., quien agrediera en un inicio a Neto con un golpe en el estómago, así como Jeshua N., Pier N. y Nayib N.

Al ser cuestionado sobre un posible acuerdo reparatorio con los gemelos detenidos, el fiscal Gilberto Higuera Bernal comentó que revisarán la situación en caso de que así lo decidan ambas partes y si la ley lo permite.



Higuera Bernal sostuvo que en esta etapa del proceso contra ambos hermanos sólo estarán pendientes de que se cumpla la ley.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal

