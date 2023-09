Agresores de Neto enfrentarán dos delitos; también los buscan en otros estados

Son siete jóvenes los involucrados en la agresión contra Neto Calderón en la Isla de Angelópolis el sábado pasado, ninguno es menor de edad y enfrentarán cargos por dos delitos, señaló el fiscal General Gilberto Higuera Bernal.



En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que al terminar la investigación e identificar a los responsables, han dado aviso a otros países y estados para su localización.



“Es una investigación concluida, y cuando es una investigación concluida, la concluyes porque hay delitos acreditados y probables responsables identificados“, afirmó.



En este sentido, señaló que no dará todavía nombres ni los delitos que enfrentarán los imputados, para no advertirlos. Sin embargo, reconoció que todavía no hay detenidos.



Higuera Bernal negó que los involucrados ya hayan huido del país, pero indicó que desde el domingo pasado dio aviso a las autoridades de su situación.



Durante el mediodía de este jueves, la FGE llevó a cabo acciones de investigación en la 31 Poniente y 5 Sur como parte de las indagatorias y cateos del caso. Por ello, Higuera Bernal adelantó que a la par había más acciones en otros estados e informaría como se fueran registrando las aprehensiones.





Aprovechó para desmentir que sea amigo de las familias de los jóvenes involucrados, por lo cual comentó que podría haber relación entre esta versión y la de una presunta renuncia a su cargo.



De esta forma, dijo que se mantendrá al frente de la FGE, cargo que le fue asignado por el Congreso de Puebla, y en caso de una renuncia la hará de manera institucional.



“Yo no pierdo tiempo en eso, mi trabajo es dirigir esta institución para que tenga éxito y los resultados los informamos cada jueves y en cada comunicado que emitimos, y en algunos casos de manera ordinaria”, agregó.



Defendió que en 2019 de un 19 por ciento de determinación de carpetas de investigación, al estar al frente de la FGE incrementó a 91 por ciento, a pesar de la pandemia, consideró que expresa “trabajo y resultados”.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal