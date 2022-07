Ahora es un buen momento para establecer negocios: Egresada UDLAP

Hoy los negocios pequeños o medianos pueden conseguir un contrato cuantioso con una multinacional, siendo uno de sus proveedores, solo hace falta seguir ciertos pasos que indica Jennifer Rueda Sandoval, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y especialista en compras internacionales.

Los pequeños y medianos negocios son vitales para prácticamente todas las grandes organizaciones, no solo por los productos de calidad entregados, sino al desarrollo de nuevas ideas de diseño, aportando un plus a los productos finales y permitiéndoles ser más competitivos en el mercado; sin embargo hay muchas PyMES de excelentes cualidades, perdiendo contratos cuantiosos por no cumplir con ciertos factores que revisan las grandes empresas en cada almoneda realizada, así lo estableció la Lic. en Ingeniería Mecánica, Jennifer Rueda.

En esencia para la egresada de la UDLAP se deben cumplir con cinco criterios: sustentabilidad, calidad, técnica, logística, más la oferta económica favorable para ambas partes; esto porque “durante el proceso de licitación (de una empresa) se toman diferentes parámetros, que ellos (PyMES) tienen que cumplir en cuanto a calidad o desarrollo del producto: su logística, que sea sustentable en sus procesos, si el proyecto es innovador. El proveedor que puede ofrecer una calidad de producto que se asimile a esos estándares, son los que siempre le vamos a echar el ojo”, explicó.

De igual forma advirtió: derivado de la pandemia se desataron problemas de logística en la mayoría de los mercados, por lo cual algunos proveedores no pueden o han podido entregar sus productos a tiempo y/o forma, desde ese momento se ha revisado de qué manera resolver el inconveniente para no afectarse tanto económicamente y se ha volteado a ver a las pequeñas – medianas empresas locales para suplir las carencias. Por lo tanto es un buen momento para las PyMES de buscar los contratos cuantiosos, siempre concediendo calidad, innovación, ser diferente y competitivo. “Porque cuando crees que tienes el producto más novedoso, siempre va a haber un ejemplo de un producto mucho mejor”, agregó.

Asimismo, la Lic. Rueda Sandoval aconsejó darse tiempo para meterse a otras áreas, tocar puertas y ser más curioso para encontrar soluciones, esto ayuda a la práctica de negociar, cómo vender un servicio o producto. También a mirar hacia lo alto, así se forzará a buscar negocios más sustentables, sostenibles y duraderos. “Tirarle a un producto de mucho más calidad, es tirarle a una empresa mucho más alta”, adicionó la egresada de la UDLAP.

