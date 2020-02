Ailen Lascano, la argentina que nada en aguas heladas

Por Redacción

Ailen Lascano es una competidora argentina que disfruta de las bajas temperaturas, pues nada en bikini y actualmente participa en el Campeonato Mundial de Natación de Invierno en Eslovenia.

La nacida en Río Negro, una ciudad de Viedma en Argentina, comenzó nadando en pileta y más tarde probó en aguas abiertas, donde encontró una gran pasión. Al ingresar a la universidad, Lascano de 27 años, se apartó de este deporte.

Del 2017 a la fecha, la nadadora argentina comenzó a competir en pruebas desde 4 hasta los 6 °C, en todas ellas lo hizo sin traje de neoprene, una vestimenta que utilizan de aislamiento térmico, de hecho en algunas de sus fotos que comparte en sus redes sociales se puede ver que se ha llegado a meter al agua en bikini.

“La primera vez que me tiré al agua me sorprendí porque necesité un ratito para aclimatarme, pero después de ese primer momento, me sentí muy cómoda. Y no lo podía creer porque veía que la gente alrededor estaba toda abrigada“, expresó.

Para realizar este deporte, Ailen recomienda tener un entrenamiento con gente que conozca sobre esta actividad, pues la recuperación es lo más importante por el descenso de temperatura que hay en cuanto sales del agua.

Te recomendamos

Con información de Milenio