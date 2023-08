Ajalpan: Atacan a balazos a presuntos ex funcionarios

Dos supuestos ex funcionarios municipales fueron baleados por unos sujetos, en el municipio de Ajalpan.



Los presuntos responsables se encontraban la madrugada de este martes en la demarcación.



Cuando los vieron pasar, les dispararon a dos supuestos ex funcionarios municipales, de quienes hasta el momento se desconocen sus identidades y a qué dependencia pertenecían.



Posteriormente, los sujetos escaparon a pie, lo cual presenciaron algunos vecinos. En consecuencia, de inmediato marcaron al 911, lo cual movilizó en primera instancia a unos paramédicos.



A su llegada, indicaron que los supuestos ex funcionarios municipales estaban heridos. Aunque sus vidas no estaban en riesgo, los rescatistas lo llevaron a un hospital, donde hasta esta mañana permanecen internados.



En el lugar, los policías municipales montaron un operativo, pero no localizaron a los presuntos responsables.



Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las investigaciones para determinar si el móvil del ataque está relacionado con las funciones que supuestamente desempeñaban o por otra situación.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal