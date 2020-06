Al Conapred llegará una mujer indígena: AMLO

Por Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Mónica Maccise titular del Conapred presenta su renuncia este 19 de junio y él la aceptará, toda vez que propondrá como relevo a una mujer indígena.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia ‘mañanera’ que se realizó en Morelos y el mandatario reiteró que no debió convocarse al foro sobre discriminación, además que personas que no compartan la visión del actual gobierno no deberían trabajar en la administración.

Aunado a ello, reafirmó su intención de que este organismo se integre a Gobernación y sea parte de la defensa de los derechos humanos y al tiempo que se reduce el aparato democrático.

“Y de una vez les digo, si a mí me toca, voy a proponer a una mujer indígena porque los más humillados por racismo han sido los indígenas”, enfatizó.

