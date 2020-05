Al corralón 27 unidades por incumplir el segundo día de “Hoy no circula”

Por Redacción

Un total de 27 unidades fueron remitidas al corralón por la Secretaría de Movilidad y Transporte, Vialidad del Estado y la Secretaría de Salud, por no cumplir con el programa “Hoy no circula”, que estipula que los martes no transitan los vehículos con terminación de placa 7 y 8.

En este sentido, fueron 25 vehículos y dos motocicletas los asegurados sobre la Recta a Cholula, a la altura del Bulevar Esteban de Antuñano; Vía Atlixcáyotl, en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS), y en Periférico Ecológico, a la altura de Periplaza, en donde supervisores de la SMT, Policía Estatal y personal del sector salud llevaron a cabo las revisiones correspondientes.

El titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría, señaló que en dos días de operativos se detuvieron a 48 vehículos, por lo que exhortó a la población a respetar el programa “Hoy no circula” que busca disminuir la movilidad de las y los poblanos y con ello reducir las posibilidades de contagio de COVID-19.

El funcionario recordó que, por instrucciones del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, no hay infracciones o multas por lo que el único costo que el usuario deberá cubrir será el arrastre de la grúa y el uso del corralón. Asimismo, puntualizó que el programa aplica también para placas foráneas y vehículos híbridos o eléctricos.

La Secretaría de Movilidad y Transporte pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 22 22 43 11 10 para atender dudas y/o reportar algún cobro excesivo por los servicios de arrastre y corralón; además, pueden consultar el tabulador de precios oficiales en http://bit.ly/TarifasArrastre.

