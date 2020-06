Al menos 40% de empresas poblanas no brindan apoyo económico por Covid-19: especialista UPAEP

Por Itzeli Zamora

El 40 por ciento de las 303 mil empresas en Puebla no están brindando apoyos económicos a sus trabajadores ante la emergencia sanitaria, así lo indicó el investigador de la Facultad de Mercadotecnia de la UPAEP, Mauro García Domínguez.

En rueda de prensa, destacó que alrededor de 290 empresas poblanas son pequeñas y medianas, las cuales se encuentran en situación vulnerable debido a que deben mantener salarios y plantilla laboral.

Por lo anterior, el investigador indicó que deben aplicar estrategias publicitarias que les permita contener sus ventas; es decir, deben migrar a dinámicas que cubran las actuales necesidades de los clientes.

Además, evidenció que no se tiene el hábito de ahorrar, lo cual repercute en el manejo de un presupuesto no sólo en el hogar, si no en la administración de un negocio.

Te recomendamos