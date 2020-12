Luis Alberto Arriaga, alcalde de San Pedro Cholula, da positivo a Covid-19

Por Redacción

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se mantiene en confinamiento.

A través de su cuenta de Twitter, el edil del Pueblo Mágico informó que seguirá con sus labores cotidianas pero desde su hogar, sin poner en riego a otras personas,

Debo informar que me he realizado la prueba de #COVID19 y desafortunadamente he salido positivo. Tomaré todas las medidas necesarias para seguir trabajando por San Pedro Cholula desde mi hogar.

Recuerden extremar cuidados y seguir con las medidas recomendadas.