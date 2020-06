Alcalde de Coyomeapan “castiga” a regidora sin pagarle su salario

Por Patricia Flores

Desde hace dos meses la regidora de Industria y Comercio de Santa María Coyomeapan, Verónica Nieva Martínez, no recibe el pago de su quincena ni es convocada a las sesiones de cabildo, debido a que no obedeció al presidente municipal, David Celestino Rosas, para que se desaloje a los tianguistas.

La afectada explicó que el alcalde permite que los vendedores ocupen el mercado que construyó desde hace diez años durante su primera gestión, pero ella se ha negado, ya que a los tianguistas no les conviene estar en ese espacio, además de que no son dañinos, únicamente están laborando para tener un ingreso.

Lo anterior ha generado que el edil le señalara que debe obedecer y suspender todo diálogo con ellos. Ante su negativa, decidió tomar represalias contra ella. La edil señaló que no es sólo no recibe su pago, además sus compañeros no tienen autorizado hablarle.

Mencionó que el presidente municipal pretende que ella tenga problemas con los comerciantes, pero si ella llega a cumplir con la orden de desalojar a los ambulantes y alguien la agrede, ella no tendría como defenderse, no así el presidente que tiene escoltas armadas a su servicio.

La funcionaria afirmó que sólo desea que respeten sus derechos como regidora, pues aunque sea plurinominal es representante de un sector de la población.

