Alcaldes no deben ser rehenes y cumplir la ley, dice Barbosa

Los alcaldes deben de cumplir con la ley en el manejo de los recursos públicos y tomar las decisiones de este tema junto a su Cabildo, pero evitar convertirse en rehenes de quienes quieren más espacio a cambio de “no decir cosas”.

Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa en conferencia de prensa, donde agregó:

“Cumplan con la ley y no tienen por qué andar de rehenes de nadie”, esto al abordar una supuesta denuncia de cuatro regidores en contra de la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón.

El mandatario estatal opinó que las acusaciones contra la edil de extracción panista podrían ser quejas de algunos regidores como pasa en diversos gobiernos.

“Si no tienen el peso político que quisieran comienzan a alzar protesta, y tiene razón, que se investiguen las protestas para que no se vuelvan hechos consumados más adelante, pero hay que tener cuidado y que no sean denuncias solo para desestabilizar, créanme, ya conozco algo de esto”, resaltó.

En este sentido, dijo que la encargada de revisar las acusaciones en su contra es la Contraloría Municipal y depende de ello ver si se vuelve competencia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

