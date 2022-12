Alcaldes piden a diputados aval para cobrar el DAP en 2023

Un grupo de 17 presidentes municipales de Puebla hicieron un llamado al Congreso del Estado para que esta tarde avalen el cobro del Derecho del Alumbrado Público en sus Leyes de Ingresos, al asegurar que lo recaudado se invertirá en mejoras de servicios públicos y seguridad.



En rueda de prensa, el edil de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, destacó que fueron convocados presidentes municipales de todos los partidos políticos, pues consideró que el cobro del será para beneficio de los habitantes de cada municipio y no se trata de un tema partidista.



En su intervención, el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez celebró esta coincidencia y la unidad en torno al tema, porque dijo que en Puebla se requiere hacer equipo.



Indicó que el año pasado a varios de los presentes no les fue avalado el cobro del DAP, pero dijo que ahora incluyeron en sus Leyes de Ingresos la fórmula constitucional avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que esperan el aval de los diputados.



De ser así, dijo que el municipio de Puebla tendrá un ingreso de entre 140 y 150 millones de pesos, aseguró que ese monto se usará para incrementar los puntos de luz, fortalecer la seguridad y pagar el servicio de alumbrado que anualmente representa un gasto de 360 millones de pesos.



Respecto a la oposición de algunos diputados panistas y morenistas para que municipios cobren el DAP, Rivera Pérez señaló que ha tenido un diálogo amplio con diferentes diputados en quienes encontró apertura y responsabilidad, por ello dijo esperar que no haya unanimidad en la aprobación, pero sí una amplia mayoría a favor.



Por su parte, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino coincidió con sus homólogos en que el objetivo principal de solicitar el cobro del DAP es la generación y mejoramiento de servicios en cada uno de los municipios.



Señaló que los alcaldes presentes también asumen la responsabilidad sobre la transparencia y ejercicio adecuado de los recursos que ingresen por el cobro del DAP.



Asimismo, los ediles de municipios más pequeños como Ayotoxco de Guerrero, Zapotitlán, Molcaxac, entre otros manifestaron que los recursos que reciben no son suficientes para cubrir todas las necesidades de sus comunidades, por lo que el cobro del DAP les ayudará a mejorar sus finanzas y por ende los servicios municipales.

Los alcaldes que solicitaron de manera pública al Legislativo su aval fueron:

Gerardo Hernández Contreras de Molcaxac

Javier Becerril Galicia de Ayotoxco de Guerrero

Sipriano Vázquez Carmona, de Ixtacamaxtitlán

Gumaro Sandre Popoca de San Nicolás de los Ranchos

Gerardo Sánchez Águila de Coronango

Emiliano Vázquez Bonilla, de Zapotitlán

Eduardo Rivera Pérez, de Puebla

Rosiceli Díaz Hernández, de Santa Rita Tlahuapan

Álvaro Tapia Castillo, de Acteopan

David Meléndez López, de Acajete

Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco

Marco Polo Rodríguez Muñoz, de Tzicatlacoyan

Rosendo Morales Sánchez, de Ocoyucan

Alicia Vargas Melo, de Epatlán

Edmundo Tlatehui Percino, de San Andrés Cholula

Armando Ruiz Solís, de Libres

Uruviel González Vieyra, de Chalchicomula de Sesma





Cabe mencionar que los diputados locales convocaron a una sesión extraordinaria para este martes a las 16:00 horas en la que se espera aprobar las Leyes de Ingresos del 2023 de los 217 municipios, incluidas las de los 154 ayuntamientos que solicitaron el cobro del DAP.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal