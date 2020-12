Alcaldes y Gobernadores | Delfina ¿La tenía, era suya, y la dejó ir?

Por Gustavo Rentería

Están perdidos los que critican a la maestra Delfina por su manera de vestir, por su color de piel, y por su origen texcocano. Siguen sin entender que en nuestro país hay más modestos que privilegiados que viven dentro de un club de golf, se transportan en autos europeos y visten ropas de marca.

Durante muchos años -los que los racistas llaman topiles, nahuales y nacos- nunca se sintieron identificados por los rubios, de ojos claros, y egresados de universidades extranjeras en las Secretarías de Estado. No por su aspecto físico, sino porque eran unos rateros. ¿De qué les sirvieron tantos idiomas y títulos académicos, si salieron unos pinches ladrones? preguntan millones de compatriotas.

A la Secretaría de Educación Púbica llegará una educadora mexicana, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, con maestría en Pedagogía y una segunda maestría en Educación (con especialidad en Administración de Instituciones Educativas) por el Tecnológico de Monterrey.

Gómez Álvarez se desempeñó como maestra de educación primaria desde 1982 y en 1998 se convirtió en Subdirectora auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del estado de México.

En 2002 se desempeñó como directora del Centro Escolar “Nezahualcóyotl” de la ciudad de Texcoco.

En 2012 derrotó a los candidatos del PRI (Manuel Cadena Morales) y del PRD (Constanzo de la Vega Membrillo) para convertirse en la Presidenta Municipal de Texcoco; después Morena la postuló para ser diputada, y luego de cumplir su trienio en la LXIII Legislatura, anunció Andrés Manuel López Obrador que sería la candidata a la gubernatura del Estado de México.

Actualmente es Senadora (primera fórmula) y es el mexiquense qué más votos ha recibido en la historia de nuestra entidad.

¿Podrá con el paquete de la SEP? ¿Tendrá la capacidad y visión para dirigir los destinos de la educación del país, en medio de la pandemia del Covid-19? ¿Tiene el suficiente equipo de colaboradores para tal colosal tarea? ¿Ya le habrá caído “el veinte” del paquete histórico que le espera? ¿De verdad podrá con la empresa que alguna vez tuvo José Vasconcelos, Agustín Yáñez, Jesús Reyes Heroles, Nemesio García Naranjo y Porfirio Muñoz Ledo?

A ver qué pasa, pero descalificarla por su condición económica, por su manera de vestir y porque es “una india” (así también le han dicho), solamente la fortalece y le da más seguidores.

Ya veremos si da el ancho, o se caracterizará su paso por República de Argentina por sus, yerros, infracciones, fallos, gazapos, desaciertos, disparates y burradas.

Si resulta un fraude, engaño, desorden, caos, revoltijo, embrollo y enredo su nombramiento, el Presidente tendrá que correrla de inmediato, y regresarla a Paseo de la Reforma 135, esquina Insurgentes.

Pero ¿si tiene un desempeño bueno? Si logra Delfina Gómez mostrarse eficiente, ofrece buena actitud, se esfuerza, trabaja en equipo, sale aplicada dentro del Gabinete, aprende rápido, es flexible ante los medios, y resulta que posee buenas habilidades interpersonales, y se convierte en una lideresa, que nadie dude que será la candidata de Morena para intentar inaugurar la alternancia en el Estado de México.

¿Qué candidato del PRI podría contra ella? Nadie.

Está muy claro el destino de la maestra Delfina y tendrá que comprobarnos que no será víctima de su éxito; es decir, tendrá que comprobarle a su jefe, el titular del Ejecutivo que no será un ejemplo más del principio de Peter, que asegura que “las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia.”

Si la maestra Delfina logra un desempeño mediano en la SEP, debe irse preparando para la campaña del 2023 y para despachar en Lerdo Poniente, en el centro de Toluca; pero si su desempeño es desastroso, regresará apestada al Poder Legislativo, y el grupo Texcoco habría pedido la batalla.

Así podrá hacer miles de memes los priístas, con la frase: la tenía, era suya, y la dejó ir……..

¡Ya veremos qué pasa!

*Periodista, editor y radiodifusor

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx