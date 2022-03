Alcaldesa de Cuauhtémoc lanza pelotas con billetes de 500 pesos

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se encuentra en medio de la polémica tras ser captada regalando pelotas con billetes de 500 pesos.

Este hecho fue captado por asistentes a un evento oficial realizado el pasado lunes 28 de febrero, para celebrar el mes de la Mujer.

En diversos videos se puede apreciar a la funcionaria lanzando pelotas de regalo con dinero a trabajadores de limpia, comerciantes y lideresas de colonias.

Frente a sus acarreados, la alcaldesa Sandra Cuevas arroja desde el balcón pelotas de plástico con billetes de 500 pesos pegados.



Sí, los mismos que dicen que “AMLO regala dinero a los pobres”. pic.twitter.com/cB70b7Tqg2 — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) March 1, 2022

Al ser cuestionada este martes en conferencia de prensa sobre este hecho, negó que lanzara balones y aseguró que no iba a hablar del tema.

En su sección: "¡Que Dios se lo pague!"



Desde el balcón, la alcaldesa de #Cuauhtémoc, Sandra Cuevas lanzó pelotas rojas, que casualmente tenían billetes de $500 pesos para las personas que se encontraban reunidas en la explanada de la demarcación.pic.twitter.com/Pv2rqdpJid — Azucena Uresti (@azucenau) March 1, 2022

“No nos desviemos. A ver, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a amar”, dijo Cuevas.

La alcaldesa Sandra Cuevas hace uno de los mayores ridículos de toda su vida en la Cámara de Diputados, negando que repartiera pelotas con dinero.



Los reporteros le enseñan los videos y ella los regaña: “a ver, a ver, a ver, yo no vengo a hablar de eso”.pic.twitter.com/E817fMvMGY — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) March 1, 2022

