Alejandro Armenta dejará Senado tras convocatoria de Morena

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta Mier, informó que solicitará licencia a su cargo cuando se publique la convocatoria para aspirantes a candidatura.

En entrevista con Paty Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am, Armenta Mier aseguró que ya tiene redactada la solicitud de licencia, pero “en cuanto ya esté la convocatoria, lo que diga, en función de eso nosotros estaremos atendiendo las tareas”.

Señaló que en el proceso de selección ganará quien haga un mejor trabajo, por lo que el o la candidata será elegida más allá de gustos e intereses personales, cómo lo ha asegurado Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación.

“No va a haber pago de facturas, no va a haber ‘que me tomé la foto’, que porque ‘es mi amigo o compadre’, va a ser a quien los ciudadanos elijan. Nos dijo el presidente hace tiempo ‘pónganse a caminar, vayan al encuentro de los ciudadanos’ y eso nosotros lo hemos hecho siempre”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Morena tenga que elegir a dos hombres y una mujer como candidatos para Puebla, Guanajuato y Jalisco, reiteró que aún no hay nada escrito y que el proceso será democrático, por competitividad, por encuesta y género.

Agregó que con la publicación de la convocatoria para sucesiones en estados, el próximo lunes, los procesos no se están adelantando sino que se ordenan, pues la encuesta se realizará en los últimos días de octubre y los resultados se obtendrán a inicios de noviembre.

Alejandro Armenta indicó que Claudia Sheinbaum ha dado encomiendas para mantener unidad en estados donde hay procesos electorales, cuidar la difusión del proceso de la 4T, estar atentos a la formación de los comités.

