Alejandro Sanz preocupa con mensaje: “No estoy bien, a veces no quisiera ni estar”

El cantautor español Alejandro Sanz ha preocupado a sus seguidores luego un mensaje en sus redes sociales donde señaló que “está triste y cansado”.

En su cuenta de Twitter, el cantante escribió una publicación donde explicó que se encuentra triste, por lo que “a veces no quiere ni estar”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, escribió.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual“, agregó.

Por su parte, músicos, deportistas y otros artistas han enviado mensajes de apoyo y ánimo al español, como la cantante mexicana Paty Cantú, el periodista deportivo John Sutcliffe, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, entre otros.

Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría 🙏🏻🤍 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 27, 2023

En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como… — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) May 27, 2023

