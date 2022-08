Aleks Syntek pide multar a lugares que toquen reggaetón

La carrera de Aleks Syntek ha estado llena de polémicas y tras volverse a poner en el ojo público luego de ser mentor en La Academia: 20 años, el famoso volvió a arremeter contra el reggaetón.

En el pasado el cantante hizo un llamado a “regular” dicho género de la música, y en esta ocasión explicó que una buena estrategia sería que no se reproduzca en establecimientos, pues lo tachó de ser “inadecuado”.

En el Podcast Auténtico de Pedro Nieto, Aleks Syntek mencionó que le incomoda acudir a sitios de esparcimiento y que suenen dichas canciones.

“Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música”, fueron las palabras de Syntek.

Asimismo aseguró que se deberían tomar medida como multar a los negocios, ya que “no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche”. “Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación”, aseguró.

Durante su plática recordó que sus declaraciones pasadas sobre el reggaetón no fueron bien interpretadas, pues nunca pidió que lo prohibieran.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima (…) yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, comentó el artista.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

