Alerta Barbosa sobre riesgo de eliminar prisión preventiva oficiosa

Si se elimina la prisión preventiva oficiosa varios seguirán delinquiendo en las calles y llevaría a la descomposición total de la sociedad, alertó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al manifestar que no es competencia de la Corte invalidad dicha medida cautelar.



El mandatario poblano compartió el criterio de juristas que señalan que no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminar un artículo de carácter constitucional, pues sólo el Poder Legislativo está facultado para ello.



Reconoció que los sujetos a proceso penal por delitos graves siguen cometiendo delitos desde el reclusorio, lo cual empeoraría si es que se elimina la prisión preventiva oficiosa y se les deja en libertad.



“Vamos a tener afuera a delincuentes que ha sido muy complicado crearles un proceso penal y encontrarles pruebas porque son profesionales de la delincuencia, es gravísimo lo que puede pasar si se pone la eliminación, es gravísimo, para nosotros sería un asunto de descomposión total”, declaró.



Por ello, dijo esperar que la Corte tenga la suficiente sabiduría para resolver el asunto y que los magistrados no se dejen influenciar, pues comentó que en ese ambiente también hay “negocios”.



Consideró que el Poder Judicial de la Federación también requiere una reforma para acabar con los “vicios” que existen en él, de lo contrario “los pobres nunca tendrán acceso a la justicia”.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

