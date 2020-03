Alerta por correos electrónicos con virus en UPAEP

Por Itzeli Zamora

Alerta UPAEP sobre mensajes de correo electrónico que podrían dañar los equipos derivado de los trabajos en casa ante la pandemia por Covid-19, por ello, hace un llamado a sus estudiantes y colaboradores para reforzar las medidas de seguridad cibernética.

A través de un comunicado la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla alertó a su comunidad que en los últimos días han sido notificado de una serie de correos electrónicos que están llegando a los colaboradores con supuesta información sobre el Coronavirus, sin embargo, este contiene un virus que podrían dañar los equipos.

Detalló que el correo oficial de la universidad, hasta el momento, no ha sufrido de ningún ataque cibernético por lo que están tomando las medidas necesarias para reforzar la seguridad a través de filtros que no permitan este tipo de documentos.

Estos son los correos de riesgo bajo los siguientes nombres:

Covid-19 Solidarity Response Fund for WHO

Covid-19 Solidarity Response Fund for WHO. Donate now

Coronavirus Global Donation

Help Stop Coronavirus

Doomsday prepping for Coronavirus

Feeling Helpless Against Corona?

Remedies on Corona-virus

CDC Health Emergency

