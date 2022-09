Alfredo Adame tiene 4 fracturas en el cráneo tras golpiza

Alfredo Adame tiene cuatro fracturas en el cráneo tras la golpiza que supuestamente le dieron dos personas afuera de su casa, en Tlalpan.

En entrevista tras salir del hospital, el actor recalcó que no teme a represalias de quienes lo agredieron.

Alfredo Adame explicó que debido a los golpes no tiene visión en el ojo derecho.

“Son cuatro fracturas en esta parte. Es indudable que el tipo este me golpeó con algo metálico, ya sea un tubazo o algo, o traía un bóxer o algo y me golpeó. Hay cuatro fracturas. Se hizo la observación oftalmológica y, posiblemente, tengo desprendimiento de retina”, comentó.

Al mismo tiempo, el también conductor dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que se catigue a los responsables de lastimarlo.

“Me importa un bledo que me tengan ubicado y todo mundo sabe dónde vivo […] Mi papá me enseñó, me dijo, ‘nunca le tengas miedo a nada ni a nadie’ […] Tienen hasta grabado todo mis vecinos. No, bueno, va a ser su palabra contra la mía, porque esto va a ser hasta donde tope”, aclaró.

Según la versión de la celebridad, un sujeto habría sido herido por unos delincuentes, él se acercó para preguntar si estaba bien, pero los allegados de la persona lastimada le dieron una golpiza, todo esto afuera de su casa en Tlalpan. Sin embargo, no teme a represalias.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

